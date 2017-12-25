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الرسالة نت - وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أمس الأحد, فتح باب التصويت أمام الجماهير, للمشاركة في اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017.

وذكر "الكاف" عبر موقعه الرسمي, أنه فتح باب التصويت للجماهير أمس, للمشاركة في اختيار التشكيلة المثالية للقارة "السمراء" هذا العام أيضا.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017, كل من المصري محمد صلاح نجم ليفربول, وزميله السنغالي ساديو مانى، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند.

وسيكشف الاتحاد الإفريقي عن هوية الفائز بهذه الجائزة والجوائز الأخرى, يوم 4 يناير المقبل في حفل بمدينة "أكرا" الغانية.

يشار إلى أن صلاح يعتبر المرشح الأبرز للفوز بالجائزة, في ظل أدائه المميز مع ليفربول هذا الموسم, كونه يتصدر ترتيب هدافي "البريميرليغ" برصيد 15 هدفا.