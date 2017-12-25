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الرسالة نت - وكالات

ذكرت تقارير صحافية أسترالية, أن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يسعى إلى التعاقد مع الهولندي لويس فان غال مدرب مانشستر يونايتد ومنتخب هولندا السابق، لتولي تدريب المنتخب خلال كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا.

وقالت صحيفة "هيرالد صن" الأسترالية، إن الاتحاد الأسترالي اتصل بفان غال من أجل تدريب المنتخب في المونديال.

ورفض أعضاء الاتحاد الأسترالي التعليق لـ"هيرالد صن" على طبيعة المفاوضات مع المدرب الهولندي، مؤكدين أنهم يسيرون وفقا لبرنامج وخطة محددين.

وانضم فان غال لقائمة المدربين المرشحين لتدريب أستراليا، التي تضم يورغن كلينسمان مدرب ألمانيا وأمريكا السابق، وبيرت فان مارفيك مدرب السعودية السابق، والبرازيلي لويس فيليبي سكولاري المدرب السابق لمنتخبي البرازيل والبرتغال.

يشار إلى أن أنجي بوستيكوغلو استقال من تدريب أستراليا في ديسمبر الجاري ليتولى تدريب فريق يوكوهاما الياباني, بعد قيادته المنتخب للتأهل لكأس العالم.