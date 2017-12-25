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غزة- الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حمة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 مواطنا من مدن نابلس والخليل المحتلة.

ففي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين على الأقل ، خلال حملة اعتقالات في حي المخفية بمدينة نابلس وبلدتي قصرة جنوب المدينة وزواتا غرب المحافظة.

وأفادت مصادر متطابقة أن 8 مواطنين جرى اعتقالهم في بلدة قصرة، ومعتقل واحد على الأقل في مدينة نابلس، وآخر من بلدة زواتا.

وذكر شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حي المخفية واندلعت مواجهات فيه وتم اعتقال الشاب عمرو الشامي، وفي بلدة زواتا اعتقلت سلطات الاحتلال، كلا من أنس حمدي .

وتعرضت بلدة قصرة جنوب نابلس لحملة دهم واعتقال واسعة، حيث جرى اعتقال كل من إيهاب زهدي، و أيمن أبو يوسف، وعاطف راجح، ويوسيف رامي درويش، وثائر شحادة، وإبراهيم وادي، وعبود مرمر، ورزق الله أبو محمود.

ومن الخليل المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال أرقم خالد احمرو، وأحمد محمد الحروب من بلدة دير سامت كما اقتحمت منزل المبعد إلى قطاع غزة مراد الحروب من بلدة الكوم غرب دورا ومن بلدة يطا جرى اعتقال يوسف زين، وحسام محمد، وخالد محمد.

كما شهدت عزون ومدينة قلقيلية والنبي صالح عمليات دهم واسعة الليلة الماضية.