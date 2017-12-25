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الرسالة نت-خاص

قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومسؤول ملف المصالحة فيها: "إن المصالحة بين حركتي فتح وحماس لم تفشل بشكل نهائي".

وأضاف الأحمد، في تصريح مقتضب لـ"الرسالة نت"، أن هناك حراك بملف المصالحة، وهذا الحراك لم ينته بعد، وسنواصل لقاءاتنا واتصالاتنا مع المسئولين المصريين والجهات المختصة لتطبيق ما جرى التوصل له في اتفاق القاهرة الأخير".

ولفت إلى أن "اتفاق المصالحة واضح للجميع، وما علينا الآن إلا أن نطبق هذا الاتفاق دون شروط وإزالة كل العقبات والعراقيل حتى نصل للمرحلة التي يريدها الجميع بتحقيق وحدة وتمكين الحكومة من كافة مهامها في قطاع غزة"، وفق قوله.

وكان رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، قال إن: "مشروع المصالحة الوطني ينهار، ومن يرى غير ذلك فهو أعمى". وأضاف خلال لقاء مع الشباب يوم الخميس الماضي في مدينة غزة: "مفهوم المصالحة عند البعض هو إنهاء المقاومة وتسليم السلاح والأنفاق.. وأدعو الجميع للتدخل وإنقاذ المصالحة الفلسطينية".

وفي 12 أكتوبر الماضي وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاق مصالحة برعاية مصرية، اتفقتا بموجبه على "تمكين" حكومة الوفاق الوطني بغزة بالتوازي مع الضفة المحتلة.

وجاء توقيع الاتفاق بعد أن شهد ملف المصالحة تطورات مهمة في الآونة الأخيرة.

وعقب قرار "حماس" حلّ اللجنة الإدارية الحكومية بغزة، في 17 سبتمبر الماضي، قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إرسال حكومته إلى القطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعلياً.