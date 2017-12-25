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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن التشيلي أليكسيس سانشيز جناح فريق أرسنال, غيّر رأيه بشأن تجديد عقده مع "الغانرز" في مارس الماضي، عقب الخسارة الثقيلة أمام بايرن ميونيخ (2-10) بمجموع المباراتين, في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "التايمز" الإنجليزية, أن سانشيز كان قد قرر بالفعل تمديد عقده مع النادي اللندني، ومع نهاية العام الماضي اتفق بشكل مبدئي مع إدارة أرسنال على توقيع العقد الجديد، لكن الخسارة أمام البايرن بشكل مذل في دوري الأبطال جعلته يغير وجهة نظره.

وأوضحت "التايمز" أن النجم التشيلي قرر بالفعل الانتقال لمانشستر سيتي في الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم بسبب فشل أرسنال في التوقيع مع توماس ليمار لاعب موناكو, ليكون بديلا له.

يشار إلى أن سانشيز انضم لأرسنال في صيف 2014 قادما من برشلونة، ومنذ التحاقه بالفريق شارك في 162 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 78 هدفا وصنع 46.