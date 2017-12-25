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الرسالة نت - فادي حجازي

بقي حوالي 6 أيام على نهاية مرحلة الانتقالات الشتوية في قطاع غزة, استعدادا لانطلاق مرحلة الإياب من دوريات الدرجات الممتازة والأولى والثانية في الثاني عشر من يناير المقبل.

ورغم أن الانتقالات الشتوية تعتبر الفرصة الأخيرة للأندية الغزية, لأجل تعزيز صفوفها, إلا أن هذا الموسم لم يشهد تحركات كثيرة, وسط غياب للصفقات الكبرى.

الأهلي يتحرك

يعتبر أكثر أندية الدرجة الممتازة ضما للاعبين الجدد هذا الشتاء, لا سيما بعد وضعيته الصعبة في الدور الأول, بتواجده في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 8 نقاط.

وبدأ الأهلي الانتقالات بضم الثنائي عمر بلح وأحمد مسعود, قبل أن يتعاقد مع شادي الشريف, ثم واصل تحركاته, بالإعلان عن التعاقد مع الحارس نايف الغول.

ولكن الملاحظ في صفقات الأهلي حتى الآن, هو غياب عنصر "الخبرة", التي بحاجة لها الفريق خلال مرحلة الإياب.

خدمات النصيرات ينتفض

من جانبه, انتفض خدمات النصيرات هذه الأيام, وكشف عن تعاقداته خلال الانتقالات الشتوية الجارية, استعدادا لمرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى.

وضم خدمات النصيرات الرباعي محمود الطلاع من بيت حانون الأهلي، وطارق الهور من الهلال، ومحمد الغول من الاستقلال، وأحمد عجور من الجلاء.

ويأمل الفريق أن يظهر بصورة قوية في الدور الثاني من الدوري, لأجل تحقيق حلم الصعود للممتازة بنهاية الموسم, بعدما أنهى الدور الأول في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

أندية أخرى

وبخلاف الأهلي وخدمات النصيرات, شهدت الانتقالات تحركات عادية لبعض الأندية في الممتازة والأولى.

وتعاقد غزة الرياضي مع حسين عيسى ضمن سياسته في ضم اللاعبين الشباب, كما جلب شباب جباليا مؤيد إسماعيل.

أما القادسية فأبرم 3 صفقات, بعدما ضم كلا من حسن موسى, وعبد الرحمن عرام, وسامي قعدان.

وتواصلت الانتقالات, وهذه المرة بتعاقد بيت لاهيا مع شادي بصلة, ونضال أبو فول, وكذلك خدمات المغازي, الذي اتفق مع الثلاثي محمد أبو غواش, وطلال أبو مزيد, وحازم الهمص.

ونجح جمعية الصلاح في الحصول على خدمات محمود الشنباري, ومحمد نصار, وهاني أبو ريالة, في حين تعاقد خدمات دير البلح مع الحارس محمد نصار, بينما جلب بيت حانون الأهلي مصعب نشوان, وميمنة الناجي, في المقابل تعاقد خدمات خانيونس مع أحمد أبو ظاهر.

وعلى صعيد دوري الثانية, ضم خدمات جباليا أحمد حلاوة, وشريف الرضيع, وإبراهيم أبو جراد, واتفق بيت حانون الرياضي مع غسان أبو عودة, ومحمد أبو حشيش.

في المقابل أعلن العطاء عن تعاقده مع 4 لاعبين هم: عمر أبو موسى, وأسعد العنابي, ومحمد عبد اللطيف موسى, وسفيان بركة, بينما تعاقد الأقصى مع زكريا أبو مراحيل, وإبراهيم أبو ظاهر.