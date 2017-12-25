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القدس المحتلة-الرسالة نت

اقتحم النائب الإسرائيلي المتطرف "أورن حزان" يوم الإثنين حافلة أهالي أسرى غزة الذين كانوا في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجن "ريمون" بصحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة، وتهجم عليهم وأبنائهم لفظيًا.

واعترض الليكودي المتطرف حافلة أهالي أسرى غزة "تضامنًا" مع الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووجه "حزان" حديثه بوقاحة لوالدة أحد الأسرى وقال لها: "لن تزوريه إلا تحت الأرض"، مضيفًا "ابنك الحشرة إيش سوّى (ماذا فعل)، فردت عليه: "ابني مش حشرة"، فقال: "ابنك كلب وحشرة".

وأثار تهجّم المتطرف الإسرائيلي والدة الأسير بحالة غضب فقالت له: "ابني مش كلب، ابني أرجل الرجال، وراجل بمعنى الكلمة، اللي بقول كلب هو والكلب".

فما كان من المتطرف إلا أن قال لها: "أنا عضو كنيست"، فردت عليه بالقول: "عضو كنيست ولا رئيس وزراء ولا نتنياهو.. احنا بنشوف (نرى) ولادنا فوق فوق.. ولادنا رجال".

وعقب حادثة التهجم كتب "حزان" عبر حسابه في "تويتر": "كما وعدت صعدت دون خوف إلى حافلة ما يسمون العائلات الذي جاؤوا لزيارة حثالاتهم، وفي المواجهة معهم قلت لهم إن مكان الإرهابيين فقط تحت الأرض، وأعدكم أنني سأواصل دعم قانون منع زيارات الأسرى إلا بعد الإفراج عن جنودنا"، على حد زعمه.

بدورهما، أدانا مكتب إعلام الاسرى، وجمعية واعد للأسرى والمحررين الاعتداء السافر على أهالي الأسرى، موضحين أن ذلك يأتي في سياق الحقد "الإسرائيلي" على الفلسطينيين.

ويكشف الوجه الحقيقي والغير أخلاقي للاحتلال وحكومته المتطرفة.