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الرسالة نت - وكالات

يخطط نادي أرسنال الإنجليزي، إلى تدعيم صفوفه بصفقات قوية، خلال الفترة المقبلة، لضمان تقديم مستويات ثابتة في منافسات "البريميرليغ" والدوري الأوروبي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزي، أن الأداء الرائع للدولي المغربي المهدي بن عطية مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، في النصف الأول من الموسم الحالي، جذب الأنظار تجاهه بشدة.

وأوضحت "سكاي سبورت" أن أرسين فينغر مدرب أرسنال مهتم بالحصول على خدمات بن عطية خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يقدم أرسنال عرضا بقيمة 40 مليون يورو، لإقناع يوفنتوس بالتخلي عن اللاعب.

يشار إلى أن صورة بن عطية، تصدرت "مؤخرا" صحف إيطاليا، بعدما قاد فريقه "السيدة العجوز" لانتصار ثمين على روما (1-0) في الدوري.