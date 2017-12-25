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الرسالة نت - وكالات

شكّلت مشاركة توماس فيرمايلين مدافع برشلونة في التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مدريد بـ"كلاسيكو" الأرض (3-0), مفاجأة كبيرة لعدد كبير من المشجعين، خاصة أنه اعتاد الغياب عن المباريات بسبب الإصابات.

المثير أن الدهشة من مشاركة فيرمايلين, لم تكن لدى الجماهير فقط، لكنها طالت أطفاله الثلاثة أيضا، الذين ظهروا في مقطع فيديو انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهم يصرخون بشدة بمجرد رؤيتهم لوالدهم ضمن التشكيل الأساسي، وظلوا يشيرون بأصابعهم نحوه بطريقة كوميدية.

وغاب اللاعب عن عدد كبير من المباريات خلال الموسم الحالي بسبب الإصابات، ولم يشارك إلا في 8 مباريات فقط، بواقع 5 مباريات في الدوري الإسباني، ومباراتين في كأس إسبانيا، وواحدة في دوري أبطال أوروبا.