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غزة – الرسالة نت

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس اعتداء عضو الكنيست المتطرف أرون حزان وتهجمه على أهالي الأسرى الفلسطينيين، وقالت إنه يأتي ضمن الهمجية التي تنتهجها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم أن هذه الحادثة تعبر عن انحطاط سلوك الاحتلال وأقل ما يقال عنها أنها "بلطجة".

وطالب قاسم الجهات الحقوقية بإدانة هذا الفعل الإجرامي والعمل على معاقبة حزان الذي اعتدى على أمهات الأسرى بالشتم ، مؤكدًا أن هذا السلوك لن يكسر من عزيمة الأسرى.

واقتحم النائب الإسرائيلي المتطرف "أورن حزان" اليوم الإثنين حافلة أهالي أسرى غزة الذين كانوا في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجن "ريمون" بصحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة، وتهجم عليهم وأبنائهم لفظيًا.

واعترض الليكودي المتطرف حافلة أهالي أسرى غزة "تضامنًا" مع الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام.