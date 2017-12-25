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الرسالة نت - وكالات

أعلنت “المراكب لصناعة القوارب“، وهي شركة إماراتية مختصة في مجال إنتاج القوارب عالية الأداء المصنعة من الألياف الزجاجية والقوارب بدون سائق، عن إطلاق أحدث عروضها من القوارب المُسيرة. ويعدّ الطراز “بي 7 إكس” B7X الذي يمكن استخدامه في العمليات البحرية المأهولة وغير المأهولة، أول قارب بدون سائق ثنائي الاستخدام يتم إنتاجه لأغراض تجارية في العالم.

ويتم تصنيع وتجميع واختبار الطراز “بي 7 إكس” وغيره من الطرازات التي تنتجها شركة “المراكب لصناعة القوارب“ في دولة الإمارات. وتم تزويد الطراز “بي 7 إكس” بنظام متطور للتحكم الذاتي بهدف مساعدة القوات البحرية في الدولة، حيث يمكن استخدامه ضمن مجموعة واسعة من الأغراض الدفاعية والمدنية، بما في ذلك مراقبة حركة السفن وإنفاذ القانون والنقل التجاري الآلي والبحث والإنقاذ والمراقبة.

كما يحتوي الطراز الجديد على تقنية “ماب برو” MAP Pro التي طورتها شركة “ماب مارين تكنولوجيز“، إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال تكنولوجيا القيادة بدون سائق والتابعة لشركة “المراكب“. وتعمل هذه التقنية على تحويل القوارب المأهولة العادية إلى قوارب بدون سائق، ما يتيح إمكانية قيادة القارب كزورق عادي أو عن طريق تشغيله والتحكم به عن بعد من خلال محطة تحكم أرضية. ويستطيع القارب “بي 7 إكس” تنفيذ المهام بشكل مستقل، كما يتميز بنظام تنبيه لتجب الاصطدام عن طريق استخدام الرادار ونظام التعرف الآلي AIS وأجهزة الاستشعار EO/IR. ويمكن أيضاً مراقبة القارب والتحكم به من مختلف أنحاء العالم من خلال شبكة MAP العالمية، كما يمكنه العمل لمدة 48 ساعة متواصلة قبل إعادة تزويده بالوقود.

وقالت نور السيد، مدير العمليات لدى شركة “المراكب لصناعة القوارب“: “نفخر كشركة إماراتية بأن نكون أحد اللاعبين الأساسيين في الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز بحري عالمي رائد. ويؤكد إطلاقنا للقارب “بي 7 إكس” على التزام الدولة وسعيها لأن تصبح واحدة من أبرز الداعمين لتبني تكنولوجيا القيادة بدون سائق. ويعكس القارب الجديد التزامنا الكبير بتبني معايير التكنولوجيا والحرفية والخدمة المتميزة، في الوقت الذي نسعى فيه أيضاً إلى تلبية رغبات عملائنا، خاصة فيما يتعلق بالسلامة والجودة والتكلفة والتسليم في الموعد المحدد. ونحن ملتزمون بدعم مساعي دولة الإمارات الرامية إلى إدخال تكنولوجيا القيادة بدون سائق في مختلف القطاعات في الدولة، سواء في البر أو الجو أو البحر، وكذلك إيلاء أهمية لتوحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف والغايات التي تنص عليها رؤية الإمارات 2021″

ويبلغ طول القارب “بي 7 إكس” 8.2 متراً وعرضه 2.2 متر. أما وزنه الصافي فيبلغ 3.000 كغ، ويحتوي على خزان وقود بسعة 450 ليتر، فيما تصل سرعته القصوى إلى 50 عقدة في نطاق 450 ميلاً بحرياً لكل 15 عقدة.