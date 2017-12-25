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الرسالة نت -وكالات

أعلن المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران عباس جعفري دولت ابادي، اليوم الاثنين، عن اصدار حكم الاعدام بحق احمد جلالي الاستاذ الجامعي والحائز على شهادة الدكتوراه في طب الطوارئ بعدما اعترف الاخير بالاجتماع ثماني مرات مع عناصر اجهزة الاستخبارات الاجنبية.

وذكر دولت ابادي، في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الايرانية الرسمية، أنه التقى بالسجين جلالي واوضح انه اعترف خلال هذا اللقاء بانه اجتمع ثماني مرات مع عناصر اجهزة الاستخبارات الاجنبية وقدم معلومات لهم بشأن مشاريع وزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية الى جانب تقديم ضباط جهاز الاستخبارت الاسرائيلية (موساد) معلومات متعلقة بمدراء منظمة الطاقة الذرية ووزارة الدفاع مقابل تلقيه مبالغ من المال.

يذكر ان التلفزيون الايراني بث الاسبوع الماضي اعترافات احمد جلالي بعد إدانته بالتجسس لحساب جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيلي (الموساد).

وفي تسجيل مصور، يؤكد الدكتور أحمد رضا جلالي أنه عمل مع جهاز أجنبي للاستخبارات عندما كان يدرس في أوروبا.

وأحمد رضا جلالي، يحمل الجنسية الإيرانية، ومتخصص في طب الكوارث (أحد فروع طب الطوارئ)، ويعمل في جامعة بروكسيل الحرة.

وقالت صحيفة الإندبندت البريطانية، إنَّ السلطات الإيرانية ألقت القبض على "جلالي" خلال زيارته لأسرته في إيران نيسان (أبريل) الماضي، ومن المقرر تنفيذ حكم إعدامه في غضون الأسبوعين المقبلين.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على جاسوس بداخل إيران، فقد سبق للسلطات الإيرانية أن أعلنت قبل ذلك اعتقال متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل ودول غربية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.