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غزة-الرسالة نت

احتفى مواطنون باستقبال أهالي الاسرى الذين تعرضوا ظهر اليوم لتهجم من عضو الكنيست "الإسرائيلي" "أرون حزان"، وهم في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجون "الاحتلال"

واقام المواطنون بالقرب من حاجز بيت حانون "إيرز" المخصص لعبور الأفراد مع الاحتلال، استقبالاً شعبياً، لأهالي الأسرى، فور وصولهم القطاع بعد إتمام الزيارة.

وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" فتحي حماد خلال مؤتمر صحفي خلال الاستقبال، عن الشجب والتنديد لتهجم حزان على أهالي الأسرى وإيذائهم نفسيا ولفظيا.

وقال حماد مخاطبًا حزان "لن تمس كرامتنا وكرامة الأسرى فوق كل اعتبار ونتوعد بأن تدفع ثمن التهجم على أهالي الأسرى الأبطال".

وأضاف "نستقبل باسم الشعب الفلسطيني وفصائله ذوي الأسرى الأبطال ونؤكد على رفض هذا التهجم من حزان المجرم ونحن لن نذل وكرامتنا لن تداس".

وشدد على أن "ما جرى دليلًا على أن الإسرائيليين ليسوا حضاريين بل هم مجموعة من الهمج والحثالة".

وتابع "نذكر المجرم حزان بأننا طبقنا قيمنا الإسلامية على الجنود الأسرى لدى المقاومة وعليه أن يسأل جلعاد شاليط عن ذلك، مشددًا على أن المقاومة متمسك بالتحضير الآن لصفقة "وفاء الأحرار 2".

وخلال المؤتمر روت أم الأسير عبد الرحمن أبو لبدة تهجم عضو الكنيست الإسرائيلي على حافلتهم وكيف صعد إلى الحافلة أولًا بادعاء النية لإجراء مقابلات تلفزيونية.

وشددت أبو لبدة على أن أمهات الأسرى ردوا على تهجم حزان بتأكيد فخرهم بأبنائهم الأبطال ورفض أي تطاول إسرائيلي عليهم.