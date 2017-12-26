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غزة - الرسالة نت

تجري غدا الأربعاء, قرعة التصفيات التمهيدية لكأس غزة 2017-2018, في مقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم غرب غزة.

ويشارك في قرعة الدور التمهيدي جميع أندية الدرجتين الثانية والثالثة في فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب".

وستنطلق منافسات التصفيات التمهيدية في الثالث من يناير المقبل, علما أنه سيصعد للتصفيات النهائية 8 أندية فقط.

ومن المقرر أن تنضم الأندية الصاعدة من الدور التمهيدي, إلى فرق الدرجتين الممتازة والأولى البالغ عددها 24 ناديا, تمهيدا لخوض التصفيات النهائية لمسابقة الكأس.

يشار إلى أن شباب رفح توجّ بلقب كأس القطاع الموسم المنقضي, بعدما تفوق في النهائي على جاره الخدمات (2-0).