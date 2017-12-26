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الدوحة - الرسالة نت

واصل المنتخب الأولمبي الفلسطيني تدريباته في العاصمة القطرية "الدوحة", استعدادا للمشاركة في كأس أمم آسيا 2018, التي تجري بالصين خلال يناير المقبل.

وخاض الأولمبي بقيادة المدرب أيمن صندوقة, العديد من التدريبات, منذ وصوله لـ"الدوحة" قبل حوالي 6 أيام, وأضحى يجهّز نفسه لمواجهة قطر وديا في التاسع والعشرين من الشهر الجاري, قبل مغادرته للصين.

وكان المنتخب قد خضع لمعسكر خارجي في عمان قبل وصوله قطر, بعدما واجه خلاله صاحب الأرض مرتين, حيث خسر في الأولى (0-1), وتعادل في الثانية (1-1).

وسيلعب الأولمبي الفلسطيني في المجموعة الثانية لأمم آسيا، بجوار اليابان, وكوريا الشمالية, وتايلاند.

يشار إلى أن المسابقة تنطلق في التاسع من يناير المقبل, وفيها سيكون "الأولمبي" مطالبا بالظهور بصورة جيدة, في أول مشاركة له بتاريخ البطولة, علما أن الأول والثاني من كل مجموعة سيتأهل للدور الثاني.