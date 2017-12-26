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الضفة المحتلة - الرسالة نت

أبرم نادي هلال القدس صفقة من العيار الثقيل, بعدما تعاقد مع الدولي الفلسطيني جاكا حبيشة, استعدادا للظهور معه في مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

وجاء التعاقد مع حبيشة لتعزيز صفوف هلال القدس, الذي تنتظره مواجهة مصيرية مع السويق العماني في يناير المقبل, ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل لكأس الاتحاد الآسيوي.

ويعتبر الدولي الفلسطيني إضافة نوعية لهلال القدس, بعدما قدّم عروضا مميزة للغاية مع فريق الشمال بالدوري القطري, إذ أحرز 12 هدفا, وصنع مثلهم خلال 17 لقاء فقط, وهي أرقام رائعة.

يشار إلى أن حبيشة لعب 10 مباراة دولية مع "الوطني" سجل فيهم 3 أهداف, علما أنه ثاني صفقات هلال القدس الشتوية, بعد جوناثان سوريا.