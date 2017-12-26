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الرسالة نت - فادي حجازي

أكد أدهم خطاب لاعب وسط شباب جباليا, حصوله على الإذن الطبي, للمشاركة مع فريقه في مرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة, التي ستنطلق في الثاني عشر من يناير المقبل.

وقال خطاب لـ"الرسالة نت", إن الطبيب المعالج أعطاه الإذن الرسمي للظهور في المباريات مرتديا "الخوذة الطبية", بعدما وجد تحسنا ملحوظا في حالته الصحية.

وكان اللاعب قد تعرض لكسر في الجمجمة يوم الثاني عشر من نوفمبر الماضي, بعد إلقاء حجر عليه, إثر احتفاله بهدف شباب جباليا الثالث أمام الأهلي (3-2), ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري الممتازة.

وأضاف: "الحمد لله أشعر أنني أفضل هذه الأيام, شكرا لكل من تابع حالتي منذ الإصابة وحتى الآن".

يشار إلى أن خطاب يعتبر من اللاعبين المميزين في شمال القطاع, وهو ركيزة أساسية منذ سنوات في شباب جباليا.