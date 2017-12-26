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القدس المحتلة - الرسالة نت

أكدت "تل أبيب" إجراء مفاوضات مع أكثر من 10 دول بشأن مسألة الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) ونقل سفاراتها إلى المدينة المقدسة.

وقالت تسيبي حوتوفيلي، نائبة وزير الخارجية (الإسرائيلي) في تصريح صحفي: "بعض الدول التي تجري إسرائيل مفاوضات معها تقع في القارة الأوروبية.. الخارجية الإسرائيلية تقوم بعمل متزن مع كل واحدة منها".

وأضافت حوتوفيلي: "المفاوضات تتركز على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وليست على النقل الفوري لسفارات إلى هناك".

وبحسب دبلوماسيين (إسرائيليين) فإن هندوراس، على الأرجح، هي الدولة التي ستتخذ قرارا على غرار الولايات المتحدة وغواتيمالا.

نوفوستي