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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هآرتس:

17 بؤرة استيطانية على الأقل أقيمت على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2011

"إسرائيل" طردت اليوم مواطن تركي تم اعتقاله خلال المواجهات بالقدس، وستقوم بطرد اثنين أخرين خلال الايام القادمة.

ضابط كبير بمصلحة السجون الإسرائيلية خضع اليوم للتحقيق في وحدة "لاهب" بشبهة اغتصاب سجانة.

المحكمة العسكرية الإسرائيلية تمدد اعتقال الفتاة عهد التميمي من قرية النبي صالح لمدة 5 أيام.

يديعوت أحرونوت:

النرويج تعلن عن وقف تمويل منظمة الBDS التي تدعو لمقاطعة "إسرائيل".

عدد من سائقي الدراجات النارية هاجموا السفارة الإسرائيلية في اليونان بزجاجات من الطلاء.

الأردن حول قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس: "استفزاز سخيف".

تأجيل جلسة جديدة لاستجواب عضو الكنيست دافيد بيتان كانت مقررة غدا للاشتباه في تورطه بقضايا فساد.

الأردن والسلطة الفلسطينية تنتقدان جواتيمالا في أعقاب إعلانها نقل سفارتها من "تل أبيب" الى القدس.

بسبب قرار ترامب: تعرض السفارة الإسرائيلية في العاصمة اليونانية آثينا الى الهجوم بالقنابل الملونة مساء اليوم.

معاريف:

اعتقلت قوات الجيش 5 فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية.

نتنياهو يستدعي عددا من كبار الحاخامات إلى اجتماع في مكتبه.

حماس تهاجم أورن حزان: شخص بربري وسادي وإذا كان رجلا فليأتي لغزة.

اندلاع حريق في مبنى داخل مقر لشرطة حرس الحدود في مخماس.

منظمة الصليب الأحمر استنكرت التهجم الذي قام به عضو الكنيست المتطرف "رون حزان" على حافلات عائلات الأسرى عند سجن نفحة اليوم.

ليبرمان: سيتم التصويت يوم الأربعاء المقبل على القانون المقترح بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات.

رقم قياسي: 20 مليون مسافر تم نقلهم عبر مطار بن غوريون خلال عام 2017.

"إسرائيل" هيوم:

عضو الكنيست عن حزب الليكود "أورن حزان" قام بمهاجمة حافلات عائلات الأسرى الأمنيون، على مدخل سجن نفحة.

حزب "الليكود" يناقش يوم الأحد القادم مشروع قانون لضم الضفة الغربية لإسرائيل، تمهيداً لتقديمه للكنيست للتصويت عليه.

اندلاع حريق في مبنى داخل مقر لشرطة حرس الحدود في مخماس.

آيزنكوت: نعيش في مرحلة أمنية معقدة، تتطلب منا التصرف بحكمة.

مقتل سائق جراء انقلاب سيارته على الطريق 6 بالقرب من بيت كاما.

القناة 7 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 5 فلسطينيين من الضفة وأغلقت مخرطة لتصنيع السلاح في جنين.

مسؤول كبير في حركة فتح يصل إلى القاهرة بشكل غير متوقع.

قائد حماس في غزة: وعد الحرس الثوري بالوقوف إلى جانبنا.

وزارة الخارجية الغواتيمالية: بدأنا بتنفيذ خطوات نقل السفارة إلى القدس.

قيادي كبير في في حماس: نخطط ل "صفقة شاليط 2".

مقتل إسرائيلي جراء انقلاب سيارته على الطريق السريع 6 قرب بيت كاما.

الوزير يسرائيل كاتس: أبو مازن اختار قطع العلاقات والعزلة ومن العيب أنه لا يفهم الواقع المفروض حاليا بعد إعلان ترامب.

الرئيس الإسرائيلي اجتمع مع وزير الخارجية اليابانى "تارو كونو" وطلب منه استخدام نفوذ بلاده للضغط على الفلسطينيين للاعتراف بالواقع الحالي.

القناة 12 العبرية:

اعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين مطلوبين من الضفة.

المحكمة العليا في إيران تثبت حكم الإعدام بحق العالم الإيراني احمد رجا جلال، المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

الجنرال "غادي أيزنكوت" زار "إيهود باراك" اليوم في منزله.

نقابة المعلمين في "إسرائيل" تعلن إضراب عام لمدة يوم واحد في كافة المؤسسات التعليمية يوم الأربعاء القادم.

القناة 14 العبرية:

ألقي القبض على 5 فلسطينيين في الضفة واغلاق مخرطة في جنين.

بعد قرار غواتيمالا نقل السفارة للقدس - الوجهة التالية "هندوراس".

لأول مرة منذ 4سنوات: الاحتفال بعيد الميلاد في الموصل.

عقدت "إسرائيل" وكوبا اجتماعات لتدفئة العلاقات.

إيران لحماس: ملتزمون بالمساعدة في المعركة من أجل القدس.

والا العبري:

السنوار: الجنرال سليماني أكد أن الحرس الثوري الإيراني وقوة القدس يقفون جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين.

رئيس الكنيست يولي أدليشتاين: رؤساء البرلمان في رومانيا وسلوفاكيا تقدموا الينا اليوم بطلب نقل سفارات بلادهم إلى القدس.

ليبرمان حول معارضة رئيس الشاباك لقانون عقوبة الإعدام: نحترم الموقف ولكن لا يوجد أي سبب لعدم الاقتداء بالديمقراطية الأقوى في العالم "أمريكا".

القيادي في حركة حماس فتحي حماد: عضو الكنيست رون حزان سيدفع ثمن تصرفاته بحق عائلات الأسرى.