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غزة- الرسالة نت

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس بغزة يحيى السنوار، أن المخاطر الكبيرة التي تتربص بالقضية الفلسطينية؛ تدفع إلى ضرورة تحقيق المصالحة وطي هذه الصفحة السواء.

وقال السنوار في لقائه بالوجهاء ومخاتير العائلات بغزة، اليوم الثلاثاء، إن " حركته أدرك منذ مطلع العام الجاري المخاطر التي تتربص بالقضية الفلسطينية، لذلك نريد تحقيق المصالحة وطي هذه الصفحة السوداء".

وأضاف أن قرار ترامب بشأن القدس مس كل فلسطيني وعربي ومسلم، مؤكدا أن للقدس رجال مقاومين يعدون العدة للدفاع عن المدينة المقدسة.

وأوضح أن اعتراض أمريكا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي في سياق الابتزاز والبلطجة والعنجهية الأمريكية.

يتبع،،