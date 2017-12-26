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غزة- إسماعيل الغول

أعلنت شركات النظافة في مستشفيات القطاع الصحي في غزة، اليوم إيقاف عملها بشكل كامل جراء عدم تلقيهما لرواتبهم للشهر الرابع على التوالي، بعد أن أوقفت عملها بشكل جزئي في الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم شركات النظافة أحمد الهندي، إن شركات النظافة ستوقف جميع خدماتها بشكل كامل في مستشفيات قطاع غزة، مشيراً إلى أنه لا يوجد استجابة من المسؤولين للعمل علي تحقيق المطالب والحقوق المستحقة للموظفين لمدة أربع شهور سابقة

وأكد الهندي في وقفة نظمها الاتحاد العام لنقابة الموظفين في مستشفى الشفاء، الثلاثاء، أنهم سيقيمون العديد من الفعاليات للحصول على مستحقات العاملين في المستشفيات.

وأبدي الهندي لـ"الرسالة نت" استغرابه من المعوقات التي تف أمام الحكومة من دفع الأموال المستحقة لشركته.

وطالب الهندي" بعدم زج الخدمات الصحية في المناكفة السياسية، داعيا الكل الفلسطيني بتحمل واجباتهم اتجاه الشركات والعمل على حلهم بشكل كامل.

من جانبه قال مدير شركة النظافة في مستشفى الشفاء خزاع عابد، أن الشركة ستتوقف بشكل كامل عن القيام بمهام النظافة داخل مستشفى الشفاء، مشيراً إلى أن الشركات أصبحت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها نتيجة عدم صرف مستحقاتها المالية منذ تاريخ 1/سبتمبر.

وأكد عابد في حديثه لـ"الرسالة نت"، أنهم تواصلوا مع جهات حكومية عديدة في غزة لإنقاذ واقع النظافة في غزة، لافتاً إلى أنهم لم يتلقوا أي وعودات بصرف المستحقات.

وبدوره، أوضح مدير شركة الشمعة المضيئة المشرفة على نظافة العيادات الحكومية منّهل الغليظ، أنَّ عمال النظافة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 4 شهور، لافتًا إلى أن الأموال تتراكم على وزراء الصحة، في ظل عدم دفع الحكومة لمستحقات شركات النظافة والتغذية.

وأشار عابد لـ" الرسالة نت"، إلي أن أن الموازنة الشهرية لشركات النظافة وحدها، تبلغ تقريبًا 3 مليون شيكل، مطالبًا حكومة الوفاق بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه العمال في قطاع غزة.

من ناحيته، قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن شركات النظافة توقفت عن العمل في مستشفيات ومرافق وزارة الصحة في قطاع غزة، وذلك جراء عدم تلقي الشركات لمستحقاتها المالية.

وأضاف القدرة، أن توقف عمل شركات النظافة، يتسبب في وقف إجراء العمليات الجراحية وذلك جراء عدم تلقي الشركات لمستحقاتها المالية، مما سيكون له تداعيات صحية خطيرة في ظل التصعيد الصهيوني المستمرة.