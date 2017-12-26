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الرسالة نت - وكالات

أشادت تقارير صحافية إسبانية, بالبرازيلي باولينيو جونيور لاعب وسط فريق برشلونة، الذي تألق بشكل لافت مع برشلونة في موسمه الأول بالدوري الإسباني.

وانضم باولينيو لبرشلونة الصيف الماضي قادما من غوانغزو إيفرغراند الصيني مقابل 40 مليون يورو، وتعرضت إدارة النادي لانتقادات شديدة بسبب هذه الصفقة، إلا أن اللاعب نجح في إسكات الانتقادات، وأصبح أحد أهم نجوم تشكيلة المدرب إيرنيستو فالفيردي.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "اللاعب لم ينجح فقط في الحصول على دقائق لعب في تشكيلة برشلونة، لكنه أصبح واحدا من الرجال الرئيسيين في وسط ميدان الفريق، وتسجيله 6 أهداف وصناعة 2، أبرز دليل على موهبته".

ويتصدر برشلونة حاليا ترتيب "الليغا" برصيد 45 نقطة، بعد مرور 17 جولة من المسابقة.