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الرسالة نت - وكالات

تتوفر العديد من تطبيقات البريد الإلكتروني ولكل تطبيق خصائص يتميز بها، لكن إن كنت تملك العديد من حسابات البريد الإلكتروني فإليك تطبيق Edison Mail الذي سوف يساعدك على إدارة هذه الحسابات من مكان واحد.

يتيح التطبيق إمكانية إدارة عدد غير محدود من حسابات البريد من مختلف مقدمي خدمات البريد الإلكتروني مثل iCloud ،Gmail ،Hotmail Outlook وغيرها من مقدمي الخدمة.

يتميز التطبيق بواجهة سلسة سهلة الاستخدام، ويوفر مساعد ذكي لمساعدتك على تنظيم حياتك اليومية، كما يدعم إمكانية تخصيص قوائم العرض والإجراءات والتنبيهات الصوتية لصندوق البريد الوارد، فضلًا عن تضمين محرك بحث كامل على الهاتف.

الجدير بالذكر أن تطبيق Edison Mail يعتبر من أفضل تطبيقات أندرويد ضمن متجر جوجل بلاي في عام 2017