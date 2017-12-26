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الرسالة نت - وكالات

طالب الاتحاد (الإسرائيلي) للشطرنج الثلاثاء, بالحصول على تعويض من الاتحاد العالمي للعبة, بعد رفض السعودية منح لاعبيه تأشيرات دخول للمشاركة في البطولة العالمية التي ينظمها الاتحاد في المملكة.

واتهم اتحاد الشطرنج (الإسرائيلي) السعودية بـ"تضليل" الاتحاد الدولي من أجل استضافة البطولة التي بدأت الثلاثاء، وقال المتحدث باسمه "ليور إيزنبرغ": "كل تصريحاتهم السابقة كانت على العكس"، مشيرا إلى أن اللاعبين الإسرائيليين السبعة "دمروا مهنيا وماديا".

وطالب الاتحاد (الإسرائيلي) نظيره الدولي بضمان "ألا يتكرر مثل هذا السلوك, لأن كل دولة تستضيف حدثا دوليا يجب أن تلتزم بالسماح بمشاركة لاعبي الشطرنج الإسرائيليين، حتى لو كانت عربية".

بدورها، علقت المتحدثة باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة فاطمة باعشن على الموضوع بالقول إن الرياض سمحت بمشاركة مواطني جميع الدول والاستثناء هنا في دولة لا تربطها تاريخيا علاقات دبلوماسية مع المملكة"، في إشارة إلى (إسرائيل).