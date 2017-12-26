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الرسالة نت - اسماعيل الغول

قال النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم، إن معظم القوانين التي يأتي بها الاحتلال في الفترة الأخيرة من أجل خدمة حكومة ناتنياهو والوصول لأهدافها.

وأكد مسعود لـ" الرسالة نت"، أن الحكومة تريد من خلال القرارات تحويل دولة إسرائيل إلي دولة يهودية وتقليل مساحة الديمقراطية ومحاولة تكريس وشرعنة الاستيطان.

وأشار إلى أن تزايد إقرار الاحتلال للقوانين مستغلاً الأوضاع العالمية ووجود ترامب في رئاسة الولايات المتحدة الذي يعتبر داعم للاحتلال.

وأضاف: " حكومة نتنياهو تصراع من أجل إحداث انقلاب دستوري في الحكومة، بغية تعزيز سيطرة اليمين المتطرف على السلطات الثلاثة ".

وأوضح أن الليكود سيعرض مخطط لضم بعض أجزاء من الأراضي المحتلة بشكل تدريجي إلى دولتهم.

وتابع: "حكومة ناتنياهو لا تعتبر نفسها دولة محتلة ومشاريعهم تعمل على شرعنة الاستيطان وإجهاض كل مشروع يساعد على إقامة دولة فلسطينية عبر دعم الاستيطان والمستوطنان".

وبين أن رغم الضغط العالمي سينجح الليكود في تمرير هذا المخطط داخل الكنيست لأنهم يأخذون الدعم من الإدارة الامريكية"

وقال: "اعتقد ان نتنياهو سيعمل على إرضاء بعض الشركاء له في حزب الليكود بضم بعض المناطق في الضفة وليس كلها".

ولفت إلى أنه سيتم تقديم اقتراح قنون اعدام منفذين العمليات غدا للتصويت عليه في الكنيست.