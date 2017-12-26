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الرسالة نت - اسماعيل الغول

قال خليل بوهزاع عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع الاحتلال (الإسرائيلي) إن موقف البحرين ثابت تجاه فلسطين وشعبها، وسيعملون لنصرة ودعم النضال الفلسطيني، مستدلًا على استشهاد البحريني محمد جمعة الشاخوري برصاص قناصة من السفارة الأمريكية أثناء اعتلائه سور السفارة لنصب العلم الفلسطيني على أسوارها.

واعتبر بوهزاع في حديث خاص بـ"لرسالة" ستنشر تفاصيله لاحقًا، أن الوفد البحريني الذي زار "إسرائيل" لا يمثل إلا نفسه، ولا يمكن بأي حال من الاحوال اعتبار هذا الوفد ممثلاً للبحرينيين.

وفي السياق عبر بوهزاع عن أسفه عن موقف وتصريحات وزير الخارجية البحريني الذي اعتبر فيها القدس قضية هامشية، مشيراً إلى أنه لا يعد التصريح الأول من نوعه، بل سبق بتعزية في وفاة "شيمعون بيريز"، ودأب على اللقاء مع اللوبيات الاسرائيلية في أمريكا.

وشدد على أن التطبيع هو أكثر خطورة من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا: "الأمريكان معروفين بدعمهم وعلاقاتهم مع الاحتلال وبالتالي من غير المستغرب أن تقوم هذه الإدارة بأية خطوة أحادية من شأنها تأكيد دعمها لهم".

وقال "مسألة التطبيع يُستهدف بها الحكومات والشعوب العربية والاسلامية وهي أخطر كونها تعمل على تمييع القضية الفلسطينية في وجدان الشعوب العربية، وأن يتم اعتبار الاحتلال دولة طبيعية لا بوصفها محتلاً غاصباً عنصرياً لا يقل عنصرية عن نظام الأبرتهايد الذي كان قائماً في جنوب أفريقيا".

وأكد بوهزاع أن الفلسطينيين وفصائل المقاومة أثبتوا طوال تاريخ نضالهم بأنهم الصخرة الصلبة التي تتكسر عليها كل الخطوات التي تهدف إلى تمييع حقوقهم، ولن يقبل الشعب الذي عانى الكثير بأن تستمر سياسات الاحتلال في سلب حقوقه.