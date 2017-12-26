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غزة-إسماعيل الغول

توقع باسم التميمي والد الاسيرة الطفلة عاهد التميمي تحويلها للاعتقال الإداري، مشيرا إلى أنه لا يوجد لهذه اللحظة أي لائحة اتهام بحقها.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال إفيخاي ادرعي، قد هددّ بإحالة الطفلة عهد للإداري، في حال لم تثبت عليها لائحة الاتهام، فيما أرجأت محكمة الاحتلال الإسرائيلية، الاثنين الماضي، محاكمة عهد لمدة أربعة أيام، بطلب من النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معها.

وقال التميمي في تصريح خاص بـ"الرسالة" إنّ "الاحتلال يرفض ادخال الملابس الخاصة لها، وأن ابنته تشعر بالمرض نتيجة البرد الشديد".

ورأى أن الهدف من المحاكمة هو وضع عهد في السجن، مشيرا الى أن الاحتلال يواصل اعتقال أمها ناريمان وابنة عمها نرمين.

والشابة عهد متهمة بصفع جندي إسرائيلي لإبعاده عن بيتها الأسبوع الماضي، حيث تم اعتقالها مع أمها وإحدى قريباتها.

ولاقت قضية عهد التميمي تفاعلا عالميا واسعا، وتحريضا إسرائيليا لإيذائها جسديا.

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد جددت حبس التميمي حتى اليوم الاثنين، عقب اعتقالها من منزلها.

واشتهرت #التميمي البالغة 16 عاماً بمواجهتها لقوات #الاحتلال_الإسرائيلي في قريتها، قرية النبي صالح، بالضفة الغربية، قبل أن تعتقلها قوات الاحتلال ليلة الثلاثاء باقتحام بيتها وتفتيشه ومصادرة الأجهزة الإلكترونية.