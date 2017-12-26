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الرسالة نت - محمود هنية

نفى السفير الفلسطيني في العراق أحمد عقل، وجود تغيير على وضع اللاجئين الفلسطينيين هناك، مؤكدًا أن ما نقل عن رئاسة الوزراء العراقية حول الغاء الامتيازات التي اقرها النظام السابق للفلسطينيين "غير صحيح" ولن يكون هناك أي تعديل في أوضاعهم.

وذكر عقل في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" من بغداد، أن العراق بصدد تجديد القوانين القديمة، و"لكنها لن تطال الحقوق المقرة للفلسطينيين، وما يتم الحديث بشأنه لا يرتبط بهم".

وكانت وسائل إعلامية قد نقلت عن الرئيس العراقي فؤاد معصوم، موافقته على قانون يقضي بإلغاء مجموعة من القرارات، من بينها قرار لعام 2001 ينص على أن اللاجئ الفلسطيني يعامل معاملة المواطن العراقي باستثناء الجنسية وخدمة العلم والحقوق السياسية.

وأكدّ عقل أن رئاسة الوزراء أبلغت السفارة أن القانون لن يمس بأي شكل الحقوق الفلسطينية.

ويبلغ عدد الفلسطينيين المقيمين في العراق حاليا حوالي عشرة آلاف شخص، وذلك بعد الاحتلال الأمريكي للعراق.

ووصف السفير الفلسطيني أوضاع اللاجئين هناك بـ"الصعبة" موازاة بالوضع العراقي الصعب.