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الرسالة نت - محمود هنية

أكدّ مساعد الرئيس الإيراني الأسبق والنائب في البرلمان الإيراني د. مجتبى رحماندوست، أنّ التطور الحاصل في العلاقة بين الجمهورية الإسلامية وحماس، أعادها إلى سابق عهدها قبل الازمة السورية.

وقال رحماندوست الذي يرأس جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن "ايران تعرف قدر وأهمية المقاومة الفلسطينية وفي القلب منها حماس، التي تشكل محورًا رئيسيا في العمل المقاوم الفلسطيني، وقد استعادت العلاقة بينهما قوتها السابقة".

وذكر رحماندوست أنّ مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي وجّه قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، للاتصال مع قيادة المقاومة الفلسطينية، لتوجيه رسالة الى الإسرائيليين ومن خلفهم واشنطن "أن وعد ترامب سيسقط بكل الخيارات اللازمة".

وأشار الى أن بلاده لا تدفع المقاومة لأي حرب على غرار ما تروجه وسائل الاعلام المعادية، وانما دائما هي تؤكد جهوزيتها للوقوف الى جانب المقاومة.

وأكدّ رحماندوست وجود اطراف تسعى لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يعرف بـ"صفقة القرن"، "التي لن تمر بوجود مناضلين شجعان في فلسطين".