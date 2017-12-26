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الرسالة نت - وكالات

تفوق تشيلسي على نظيره برايتون (2-0), ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي "البلوز" ألفارو موراتا (46), وماركو ألونسو (60), ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث, ويبقى رصيد برايتون 21 نقطة في المركز الثاني عشر "مؤقتا".

وفي لقاءات أخرى, فاز توتنهام على ساوثهامبتون (5-1), وواتفورد على ليستر سيتي (2-1), وتعادل بورنموث مع وست هام (3-3), ومانشستر يونايتد مع بيرنلي (2-2), وهيدرسفيلد تاون مع ستوك سيتي (1-1), ووست بروميتش ألبيون مع إيفرتون (0-0).