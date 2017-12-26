تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خالد مشعل، بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، وأعرب عن اعتزازه برد فعل العالم الإسلامي ضد قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وعبر مشعل، في تصريحات صحافية، بعد استقباله بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، وعبر مشعل عن "سعادته الغامرة" بالتواجد على "أرض المغرب العزيز الذي نحبه ونعرف أصالته".

وأضاف رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس: “حقيقة جئت في هذه الزيارة التي كانت قدرا بتوفيق من الله ومع أشواقي للمغرب".

وسجل أن زيارته للمغرب تأتي "بترتيب من قيادة حزب العدالة والتنمية المغربي، وعلى رأسهم الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة".

واستدرك قائلا: "ولكن دخلت عبر بوابة جلالة الملك جزاه الله خيرًا، وهو الذي حين علم بهذه الزيارة رحب وفتح لنا الأبواب".

وقال مشعل إن أنه من "حسن الطالع أني أزور المغرب وقضية القدس هي الشغل الشاغل والعنوان الأبرز في أمتنا العربية والإسلامية، في ظل القرار الأمريكي الجائر الذي أعلنه ترامب وصدم الأمة".

وتابع إن "الأمة استجابت للتحدي، وتعبر عن موقفها الشجاع، والمغرب في طليعة هذه المواقف".

وأفاد أن "موقف الأمة العربية والإسلامية كان شجاعا في الرد على قرار (الرئيس الأمريكي، دونالد) ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

واستقبل مشعل من طرف نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سلميان العمراني، ورئيس المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية) إدريس الأزمي الإدريسي، ورئيس الكتلة النيابية للحزب بالبرلمان نبيل الشيخي، على صوت هتافات تقول: "من المغرب لفلسطين شعب واحد لا شعبين".

وتستغرق زيارة مشعل للمغرب يومين، وتعتبر الثانية من نوعها له للمملكة، عقب زيارة أولى أجراها في 2012، لحضور مؤتمر حزب العدالة والتنيمة.

ووصل مشعل المغرب قادما من موريتانيا، حيث استقبله الاثنين رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، الاثنين، في القصر الرئاسي بنواكشوط.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن مشعل قوله إنه "نقل خلال اللقاء تحيات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيه، وامتنانه للرئيس الموريتاني؛ لمواقفه الشجاعة لصالح القضية الفلسطينية".

زيارة خالد مشعل للمغرب باعتباره أحد رموز حركة حماس، تأتي في وقت تتهم فيه بعض الدول العربية، وتحديدا محور الامارات، السعودية، ومصر حركة حماس بممارسة الإرهاب.