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غزة - الرسالة نت

أنهى النادي الأهلي تعاقده مع خامس صفقاته في الانتقالات الشتوية, استعدادا لمرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة.

وقالت مصادر مقربة من الأهلي لـ"الرسالة نت", إن النادي اتفق مع المهاجم إبراهيم أبو سيف على الانضمام لصفوف الفريق, تمهيدا للظهور معه في إياب الممتازة.

وجاء انتقال أبو سيف للأهلي, عقب حصوله على الاستغناء من المشتل, ليكون خامس صفقات الأهلي, بعد عمر بلح, وأحمد مسعود, وشادي الشريف, ونايف الغول.

يشار إلى أن الأهلي أنهى الدور الأول من دوري الممتازة في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 8 نقاط.