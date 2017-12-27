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الرسالة نت - وكالات

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إنتر ميلان يتطلع للتعاقد مع جيرارد دولوفيو جناح برشلونة، خلال "الميركاتو" الشتوي في يناير المقبل.

وانضم إنتر ميلان إلى قائمة الأندية الإيطالية المهتمة بالتعاقد مع دولوفيو، بجوار كل من ميلان، ونابولي.

ولم يلعب النجم الإسباني كثيرا مع برشلونة هذا الموسم، حتى مع إصابة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، ما يجعله قريبا من مغادرة النادي "الكتالوني".

وظهر دولوفيو, الذي يمتد عقده مع برشلونة حتى عام 2019، في 12 مباراة فقط مع برشلونة، منذ بداية الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع آخر.

وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن اللاعب الذي استعاده برشلونة خلال الصيف الماضي من إيفرتون الإنجليزي، يسعى لخوض تجربة جديدة للحصول على فرصة أكبر للظهور والمشاركة في المباريات.

ويملك دولوفيو تجربة ناجحة سابقة في الدوري الإيطالي, إذ خاض النصف الثاني من الموسم الماضي بقميص ميلان على سبيل الإعارة من إيفرتون، وقدّم نفسه بشكل جيد مع "الروسونيري".