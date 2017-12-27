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الرسالة نت - وكالات

تلقى أرسنال صدمة قوية بخصوص محاولات الحصول على خدمات المغربي المهدي بن عطية مدافع يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية, أن إدارة يوفنتوس رفضت عرضا من أرسنال بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني من أجل بن عطية.

وأوضحت "صن" أن النادي الإيطالي لا يفكر في بيع نجم "أسود الأطلس", وليس منفتحا على فكرة رحيله في يناير.

ويريد الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لأرسنال التعاقد مع مدافع قوي يتمتع بالخبرة، ووضع بن عطية ودانيلي روغاني مدافعي يوفنتوس على رأس أولوياته.

وتلقت شباك "الغانرز" 23 هدفا خلال 19 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويحتل المركز السادس في الجدول برصيد 34 نقطة.