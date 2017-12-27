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الرسالة نت - وكالات

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أن إنفاق 300 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات ليس كافيا، وذلك عقب تعادل فريقه مع بيرنلي (2-2), ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: "إنفاق 300 مليون جنيه إسترليني لضم صفقات ليس كافيا للأندية صاحبة التاريخ، كما أن الأسعار تختلف بين الفرق الكبيرة والصغيرة، وعادة ما تُعاقب الأندية الكبرى في السوق بسبب تاريخها".

وأضاف: "اللاعبون عملوا ما في وسعهم، وقدموا أداء جيدا في آخر مباراتين، وصنعنا 15 فرصة للتسجيل، واستقبلنا 3 أهداف وركلة حرة مذهلة".

وتابع: "اللاعبون يحاولون في ظل المشاكل التي نعاني منها والإصابات التي تعرضنا لها، لذا فهم يقاتلون, لكني لست سعيدا بالنتيجة".

يشار إلى أن اليونايتد يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.