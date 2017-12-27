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الرسالة نت - وكالات

يسعى نادي ريال مدريد لاستعادة توازنه مجددا، وإجراء بعض التغييرات، بعد الضربة الموجعة التي تلقاها, إثر الخسارة أمام برشلونة (0-3), في "الكلاسيكو" بالدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب الويلزي غاريث بيل سيكون أول هذه التغييرات وأهمها خلال المرحلة المقبلة.

واعتبرت "ماركا" أن بيل هدية حقيقية لزين الدين زيدان مدرب "الملكي" بعد رأس السنة، خاصة أنه سيكون قد أنهى فترة النقاهة والتأقلم, حينما يعود الفريق للعمل بعد العطلة.

وكان اللاعب قد شارك في 9 دقائق ضد الجزيرة الإماراتي، ثم في 11 دقيقة أمام غريميو البرازيلي بكأس العالم للأندية، قبل الظهور في 18 دقيقة خلال المباراة الأخيرة أمام برشلونة.

وقالت "ماركا": "بعد العودة في شهر يناير سيكون زيدان مطالبا بإيجاد مركز أساسي لبيل في تشكيلته، وهو ما سيفعله بكل تأكيد، خاصة أن الفريق بحاجة للتغير لإعطاء دفعة إضافية".

وتتوقع الصحيفة أن المدرب الفرنسي سيعطي بيل الثقة الكاملة، ولم يبق سوى معرفة هل سيعتمد على الثلاثي "بي بي سي"، الذي لم يلعب معا منذ ثمانية أشهر، أم سيعتمد على نظام آخر؟.