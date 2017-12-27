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الرسالة نت - وكالات

ذكر موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصاءات الرياضية, أن تشيلسي هو أكثر أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى استفادة تهديفية من اللاعبين الإسبان هذا الموسم.

ونجح اللاعبون الإسبان بصفوف تشيلسي في تسجيل 20 هدفا لـ"البلوز" هذا الموسم، كان آخرها هدفي المهاجم ألفارو موراتا والظهير الأيسر ماركوس ألونسو أمام برايتون (2-0), في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

رقم تشيلسي يجعله يتفوق على كل أندية الدوري الإسباني, باستثناء ريال سوسييداد، الذي سجل هو الآخر 20 هدفا هذا الموسم بأقدام لاعبين إسبان.

أهداف تشيلسي الـ20 أحرزها كل من: المهاجم ألفارو موراتا (10), والظهير الأيسر ماركوس ألونسو (5), والجناح بيدرو رودريغيز (3)، ولاعب الوسط سيسك فابريغاس (1)، والظهير الأيمن سيزار أزبيليكويتا (1).