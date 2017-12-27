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الرسالة نت - محمود هنية

انتشر في الآونة الاخيرة في وسائل الإعلام العربية والعالمية فيديوها فنيا لشاب إيراني، أشعل غضب الكيان الإسرائيلي بسبب وصفه لها بـ"الفأر"، حيث نسبته تلك الوسائل لعمل فني دنماركي، بشكل خاطئ.

وتداولت مواقع إعلامية عربية وشبكات التواصل الاجتماعي ورواد موقع التوييتر، فيديوا لفنان إيراني على أساس أنه إعلان دنماركى، أثار غضب الإسرائيلين، وذلك لاستنكاره وجودها فى منطقة الشرق الأوسط، حيث شبهها بالفأر والنقطة السوداء على الخريطة.

ويظهر الفيديو، شاب يمسك بيده خريطة العالم وتظهر بها إسرائيل باللون الأسود، ثم يضرب بيده ليستخرج فأر من هذه النقطة السوداء ثم تتحول إلى خضراء، وتجسد فلسطين.

وأجرت صحيفة الرسالة لقاءً مع الفنان "روزبه شمشيري"، موضحًا أن العمل الذي انتج برعاية مؤسسة "نصر تي وي" الإيرانية، جاء كرد عملي للإدارة الامريكية.

وقال "شيمشري": " في هذا الفيديو القصير اظهرنا اسرائيل كنقطة سوداء، وعندما اقوم باخراجها من خارطة فلسطين، تظهر كفأر وسخ وعندما ارميها في البحر يوسخه أيضا، ثم قمت بتصوير فلسطين باللون الأخضر التي تظهر محل النقطة السوداء بعد رفعها".

وأوضح شيمشري "انا لم انتج عملا فكاهيا أو فنيا خياليا، بل انتجت عملا حقيقيا سيحدث بعد 25 عاما كما وعد بذلك الإمام الخميني".

وأكدّ أن هذا الفيديو كان له صدى وانتشار واسع مثل فيديو "عصير الجزر وترامب" وعندما سمعت ان الفيديو الذي انتجته كإيراني اصبح ينتشر في الاعلام العربي كعمل دنماركي اصبت بالدهشة والاستغراب، لكنني كنت سعيدا من انتشاره على هذا النطاق، المهم بالنسبة لي أن تصل الرسالة بغض النظر عن هوية المنتج.

وعن رسالته للشعب الفلسطيني، قال "رسالتي لهم أننا إخوة ونحن معكم، واقول لهم أنكم على حق وستنتصرون. واخيرا ستخرج الشمس من وراء السحاب".

وشدد على أن مستقبل الإسرائيليين "أسود" لا مفر منه، وهو مصير كل المحتلين في التاريخ "سنرميهم في البحر وندمرهم".