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رام الله - الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين، بالإضافة لاقتحامها عدة مدن من ضمنها الخليل وعاثت في بيوت المواطنين فسادا وخرابا.

كما قامت قوات الاحتلال بتخريب منزل الأسير المحرر نوح قفيشة من الخليل ومصادرة مصاريف منزله، وزعمت قوات الاحتلال أن مصادرة عشرات الآلاف من الشواكل من الخليل كانت مخصصة لدعم العمليات

إضافة لما سبق، صادرت قوات الاحتلال عددا من الأسلحة محلية الصنع، بحجة أنها كانت ستستخدم ضد الاحتلال بالضفة.