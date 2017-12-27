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مؤمن مقداد – الرسالة نت

تناولت الصحافة العبرية صباح اليوم الأربعاء، عدة مواضيع، أهمها دعوة زعيم حزب العمل الاسرائيلي آفي غاباي، حكومته للسماح لعمال غزة بالعمل في (اسرائيل).

هآرتس

ﻧﺘﻨﻴﺎهو يستنجد بحاخامات المستوطنين بالضفة الغربية.

آفي غاباي: يجب السماح لسكان غزة بالعمل في إسرائيل

الحكومة الإسرائيلية تصدر تعليمات للشرطة بمنع نشر أي تفاصيل تتعلق بالتحقيق في قضية الغواصات

نتنياهو اجتمع مع حاخامات المستوطنين بالضفة الغربية، وطلب منهم الدعم السياسي، فطلبوا منه زيادة البناء الاستيطاني بالضفة.

يديعوت أحرونوت

تم اعتقال 4 فلسطينيين ليلة أمس في "يهودا والسامرة" وتم ضبط اسلحة وأموال

الخليل: تم مصادرة عشرات الآلاف من الشواكل المخصصة للمنظمات الإرهابية

آفي غاباي: يجب السماح لسكان غزة بالعمل في إسرائيل

الآباء في سديروت قلقون من "الآثار النفسية والتعليمية" على أطفالهم إثر تركيب أجهزة صافرات الإنذار فوق الفصول الدراسية

تحدث أبو مازن مع والد الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي هاجمت الجنود

اندلع حريق في متجر في عسقلان وطواقم الإطفاء يحاولون السيطرة عليه

متوسط ​​العمر المتوقع للعرب في "إسرائيل" أعلى من العالم العربي الإسلامي

وجدت آثار الجمرة الخبيثة في جسد جندي من كوريا الشمالية انشق مؤخرا

معاريف

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 4 فلسطينيين من الضفة وتم مصادرة عشرات الآلاف من الشواكل من الخليل كانت مخصصة لدعم العمليات

اتصالات أمريكية مع أبو مازن لإقناعه بالعودة إلى العملية السياسية

غواتيمالا: لن نتراجع عن قرارنا بنقل السفارة إلى القدس

سوريا: قوات المعارضة تعلن إسقاط مروحية عسكرية تابعة للنظام ومقتل الطيار

فتح: الدول العربية والإسلامية يجب أن تقطع علاقاتها مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

لائحة اتهام ضد 2 من جنود الجيش الإسرائيلي اعتدوا على زميلهم في قاعدة عسكرية شمال البلاد

جبريل الرجوب يهاجم حماس والجهاد: نحن لسنا بحاجة للمال والسلاح الإيراني ولن تكون أداة بيد طهران

الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مواطنين فلسطينيين من القدس؛ بزعم شرائهم لقطع بندقية M16 عبر الإنترنت

الناطق باسم كتائب القسام لإسرائيل. افتحوا موضوع الأسرى، ولا تكونوا جبناء.

"إسرائيل" هيوم

غواتيمالا: لن نتراجع عن قرارنا بنقل السفارة إلى القدس

آفي غاباي: يجب السماح لسكان غزة بالعمل في "إسرائيل"

تشديد إجراءات الحماية لعضو الكنيست أورن حزان

داعش فرع الصومال تهدد بتنفيذ هجمات في الغرب

مصر: إعدام 15 شخصا أدينوا بقتل الجنود

اكتشاف آثار الجمرة الخبيثة على جندي كوري شمالي انشق

القناة 7 العبرية

ألقت قوات الأمن القبض على 4 مطلوبين خلال الليل

الولايات المتحدة تجري محادثات غير مباشرة مع أبو مازن

غواتيمالا: لن نتراجع عن قرارنا بنقل السفارة إلى القدس

سوريا: جيش الأسد يحاصر قوات المعارضة عند الحدود مع "إسرائيل" ولبنان

اليوم ستجري مناورات لفرق إطفاء الحرائق في جميع مناطق شمال البلاد

آفي غاباي: يجب السماح لسكان غزة بالعمل في "إسرائيل"

السعودية: اعتقال 23 مشتبها بهم خلال عملية لمكافحة الفساد

هبوط رحلة لوفتهانزا من تل ابيب الى ميونيخ اضطراريا فى صوفيا

القناة 12 العبرية

غواتيمالا: لن نتراجع عن قرارنا بنقل السفارة إلى القدس

الجيش الإسرائيلي أعطى توصيات بأن الوضع فى غزة مشابه لما قبل حرب 2014 وهو متفجر وقد يؤدى إلى توتر وتصعيد خاصة بعد فشل المصالحة والوضع السيء للسكان وتقدم عملية كشف الأنفاق

آفي غاباي: يجب السماح لسكان غزة بالعمل في "إسرائيل"

في أعقاب تهديدات حماس: تعزيز إجراءات الحماية لعضو الكنيست أورن حزان

القناة 14 العبرية

غواتيمالا: لن نغير قرار نقل السفارة إلى القدس

عُثِر على الجمرة الخبيثة في دم جندي كوريا الشمالية الذي انشق ولاذ بالفرار إلى الجنوبية

في أعقاب تهديدات حماس: تعزيز إجراءات الحماية لعضو الكنيست أورن حزان

مصادر: وزارة الخارجية القطرية بعثت رسالة إلى غواتيمالا تطلب فيها إلغاء قرار نقل السفارة إلى القدس لأنه يتعارض مع قرار الأمم المتحدة

هبوط طائرة أقلعت من "إسرائيل" إلى ميونيخ في صوفيا بسبب عطل فني

والا العبري

صادر الجيش الإسرائيلي عشرات الآلاف من الشواكل المخصصة للإرهاب في الخليل

سوريا: جيش الأسد يحاصر قوات المعارضة عند الحدود مع "إسرائيل" ولبنان

مبادرة يابانية لعقد اجتماع خلال الأشهر المقبلة بين نتنياهو وأبو مازن وكوشنر في طوكيو

وضع شخص مجهول علم "إسرائيل" على بُراز كلب في القدس والشرطة تفتح تحقيقا في الحادث.