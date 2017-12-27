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الرسالة نت - محمود هنية

توقفت الطواقم الطبية عن العمل في مستشفيات قطاع غزة، نظرًا لتدهور الأوضاع الإنسانية في الوزارة، بسبب غياب الموازنات التشغيلية، وتوقف شركات الطعام والنظافة عن العمل.

وقال عبداللطيف الحاج مدير المستشفيات في وزارة الصحة، إنّ غرف العمليات توقفت تماما عن العمل، باستثناء بعض الحالات الحرجة جدا، التي تنقذ أرواح الناس.

وأوضح الحاج أن كافة اقسام المستشفى وغرف العمليات ممتلئة بالقاذورات والقمامة، واجراء العمليات فيها يعد انتحاراً، في ظل تنكر كل الجهات لحل هذه الأزمة.

وأكدّ أن اجراء العمليات للمرضى في هذه الظروف يعد انتحارًا، وجريمة ترتكب بحق المرضى.

وذكر الحاج أنّ أعدادًا كبيرا من أصناف الادوية شارفت على الانتهاء، إضافة الى نفاد كميات الوقود البديل للمستشفيات.

وأوضح أن الشركات لا تزال تواصل اضرابها، في ظل عدم تلقيها لاي وعود بحل الازمة من طرف الحكومة.

وكانت شركات النظافة في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والإدارية في قطاع غزة، قد أعلنت عن قرارها وقف عملها بشكلٍ كامل بدءًا من اليوم الأربعاء، بسبب عدم صرف الديون المستحقة للشركات على الحكومة منذ 4 أشهر.

وأبلغ عدد من شركات النظافة العاملة في المستشفيات وكيل وزارة الصحة في غزة د. يوسف أبو الريش بكتبٍ رسمية التوقف عن العمل اليوم الأربعاء بشكل كامل لعدم صرف وزارة المالية لمستحقاتهم منذ 4 شهور مضت، مشيرةً إلى أنها غير قادرة بالمطلق على الإيفاء بالتزاماتها من (مواد -أجور عمال-ضرائب) بسبب عدم صرف المستحقات.

من جهته، قال أحمد الهندي مدير شركة توريد الطعام لمستشفيات قطاع غزة إنهم اضطروا لإيقاف العمل لصالح وزارة الصحة بعد وصول المبلغ المستحق عليها لما يفوق مليوني شيكل إسرائيلي، مما أعاق عمل الشركة، ومنعها من إمكانية توريد المواد اللازمة لتحضير الطعام.

وأوضح الهندي في تصريح لـ"الرسالة" أن الأزمة ستبقى مستمرة طالما لم تسدد وزارة المالية المستحقات المتراكمة على وزارة الصحة بغزة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه ليس بإمكان الشركة العمل لأي يوم إضافي في ظل الوضع الراهن وتجاهل الحكومة لحقوقهم المالية.

من جانبه، أكد رئيس قسم التغذية في مستشفى الشفاء حاتم قوطة أن خدمة تقديم الأغذية الصحية للمرضى المنومين في ثماني مستشفيات في قطاع غزة قد توقفت بعد توقف الشركة الموردة عن التوريد جراء عدم تلقيها لمستحقاتها المالية.

وذكر قوطة في تصريح لـ"الرسالة" أن المستشفيات تستهلك ما يقارب 3000 وجبة يومياً، مشيرا إلى أن توقف هذه الوجبات سيؤثر سلباً على صحة المرضى؛ نظراً لأن هذه الوجبات كانت تراعي الاحتياجات الغذائية لمرضى الكلى والسكر والقلب وغيرهم.

وقال: إن توقف تقديمها قد يوثر على العلاجات التي يتناولها المريض وبالتالي على الوضع الصحي له"، مضيفا أنه بعد تطور حجم ونوعية هذه الوجبات أصبح المرضى يعتمدون بشكل كامل عليها دون اللجوء لأي وجبات من خارج المستشفى.