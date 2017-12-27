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رام الله - الرسالة نت

حكمت ما تسمى بـ "المحكمة العسكرية الإسرائيلية"، الأربعاء، بالسجن 4 مؤبدات بحق الأسير عمر عبد الجليل (19 عاما)، منفذ العملية البطولية في مستوطنة "حلميش" التي أدت لمقتل 3 مستوطنين، في بلدة كوبر شمال رام الله.

وكان وزير الحرب (الإسرائيلي) أفيغدور ليبرمان قبيل المحاكمة، دعا القضاة لإصدار حكم الإعدام بحقه.

وقال ليبرمان في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عبرية مختلفة: "اليوم سيحاكم القاتل منفذ عملية الإعدام بدم بارد في حلميش.. وحكم الإعدام هو الوحيد لمثل هذا العمل المتدني المهين".

وأضاف: "أدعو القضاة لإظهار الشجاعة وفرض عقوبة الإعدام بحقه وبحق الإرهابيين.. يجب أن لا يتخلى أحد عن الدم اليهودي، وليس هناك مجال لبقاء الإرهابيين حتى داخل السجون"، على حد قوله.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت عمر العبد بعد إصابته بالرصاص بعد تنفيذ عملية طعن داخل مستوطنة "حلميش" قرب رام الله ردا على اعتداءات الاحتلال بحق الأقصى والأماكن المقدسة، ومددت اعتقاله عدة مرات لاستكمال التحقيق، بينما اعتقلت والده ووالدته وأشقائه.