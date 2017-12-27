تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

قبضت الشرطة الايطالية ممرض إسعاف، يشتبه في أنه قتل مرضى ميؤوس من شفائهم، مقابل الحصول على رشاوى من هيئات معنية بتشييع الجنائز، تسيطر عليها المافيا في جزيرة صقلية الايطالية.

وأشارت وسائل الاعلام الايطالية إلى قضية "إسعاف الموت". وتم اعتقال الممرض، دافيد جاروفالو 42 عاما.

وقام ممثلو الادعاء بإتهامه بقتل ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 90 و55 عاما، في الفترة من عامي 2014 و2016، ويشتبه في أن يكون قد تورط في أكثر من 50 قضية أخرى.

وأفاد محققون أنه عندما يتبين أن المرضى في أحد المستشفيات، بالقرب من مدينة كاتانيا، ميؤوس من شفائهم، تنقلهم سيارة إسعاف جاروفالو الى منازلهم ليموتوا بها، ومن أجل الإسراع بوضع نهاية لحياتهم يقوم الممرض بحقنهم بحقن فارغة، طبقا للمحققين.

وقالت الشرطة إن جاروفالو كان يوجه بعد ذلك أقارب المرضى الى هيئة معنية بشؤون الجنازات، تدفع له حوالي 300 يورو (355 دولارا) للقيام بمراسم تشييع الجنازة.

وقال ممثل الادعاء، فرانسيسكو بوليو في مؤتمر صحفي الخميس إن الرجل، الذي كان لديه شريكان، يخضعان للتحقيق، لكن لم يتم إلقاء القبض عليهما" كان يعمل من أجل المال، بتجاهل تام لحياة وكرامة البشر".