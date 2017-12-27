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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

صادقت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" على أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة عن ما يسمّى بـ"القائد العسكري للمنطقة" بحقّ عدد من الأسرى.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن المحكمة ثبّتت الأوامر الصادرة لمدة ستة شهور بحقّ الأسرى: محمود علي سعادة، ومعتز محمد شريعة، ومحمد جهاد أحمد، ورشيد محمد برغوثي ومحمود طالب غباري.

فيما ثبّتت لمدّة أربعة شهور الأوامر الصّادرة بحقّ الأسرى: موسى أحمد بلبل، وتيمور هشام برغوثي، وأحمد محمد خضر، ورائد عبد العفو العملة، وجمال إبراهيم مسالمة وراجي حسين سليمان.

علاوة على تثبيت الأمر الإداري الصّادر بحقّ الأسير حسن نواف سليمان، لمدّة ثلاثة شهور.