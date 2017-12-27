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غزة - الرسالة نت

أبلغ وزير الصحة في حكومة التوافق الوطني جواد عواد، اليوم الأربعاء، وكيل الوزارة في قطاع غزة يوسف أبو الريش هاتفيا بحل أزمة شركات النظافة في المستشفيات بعد تعليق العمل فيها ما تسبب بوقف العمليات الجراحية.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إن الوزير عواد أبلغ أبو الريش بتخصيص الحكومة مبلغ مليون و800 ألف شيكل بشكل عاجل كدفعة أولى لشركات النظافة والتغذية.

وأوضح الوزير أنه سيتم تخصيص مليون و300 ألف شيكل لشركات النظافة، و500 ألف شيكل لشركة التغذية.

ولفت القدرة إلى أن وكيل الوزارة بغزة اجتمع مع الشركات لإيصال الرسالة والعدول عن إضرابها الذي يشكل تهديدا مباشرا على مجمل الخدمات الصحية. معربا عن تقديره للخطوة العاجلة من وزير الصحة في هذا الاتجاه.

القدس