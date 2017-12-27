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الرسالة نت - وكالات

كشفت إحصائية مثيرة للانتباه أن ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي قضى 83.1% من زمن "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد وهو "يتمشى" فقط على عشب "سانتياغو برنابيو", بينما كان معدل الركض 6.1% فقط.

وغاب ميسي عن الأنظار في الشوط الأول أمام ريال مدريد بسبب الرقابة اللصيقة من ماتيو كوفاتشيتش, لكنه تحرر بعد طرد دانييل كارباخال ليسجل هدفا من ركلة جزاء وصنع هدفا آخر لأليكس فيدال ساهم في الفوز (3-0).

وذكرت إحصائية نشرتها صحيفة "البريوديكو" الإسبانية, أن"البرغوث" لم يكن بحاجة للركض وبذل العرق ليكون حاسما في "الكلاسيكو" حيث تمشى على العشب فقط خلال 83.1% من زمن المباراة.

وقضى ميسي 10.8% من الوقت بحثاً عن مكان أفضل خلال الهجمات، و4.9% في الركض بعيداً عن العمق بينما قضى 1.15% من الوقت في الانطلاقات بسرعة 33.6 كيلومترا في الساعة.

وبرع ميسي في مسألة ادخار الجهد وتوزيعه على مدار موسم طويل وشاق تجنباً للإرهاق، فهو الوحيد بجانب الحارس تير شتيغن الذي خاض كل الدقائق في 17 جولة بـ"الليغا" الإسبانية.

واعتاد ميسي التألق في استاد سانتياغو برنابيو معقل الغريم اللدود ريال مدريد حتى تحول اسمه إلى "برناليو" بين وسائل إعلام إسبانية وشاعت التسمية بين جماهير "البرشا".

وحطّم ميسي 3 أرقام قياسية في الكلاسيكو حيث أصبح أول لاعب يصنع 200 هدف في تاريخ البرسا بعد تمريرته إلى فيدال التي سجل منها الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع ميسي رصيده إلى 15 هدفا في "الليغا" هذا الموسم ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 15 هدفاً أو أكثر في عشرة مواسم متتالية بالمسابقة.

كما أصبح أكثر لاعب يهز شباك ريال مدريد في الليغا بوصوله إلى الهدف 17 وجاء من ركلة جزاء, لكنه سدد 13 مرة من إجمالي 18 تسديدة لـ"البرشا" نحو مرمى كيلور نافاس, بينما سدد الريال 14 كرة.