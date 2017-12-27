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غزة - الرسالة نت

أجرى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الأربعاء, قرعة التصفيات التمهيدية من بطولة كأس القطاع, في مقره غرب غزة.

وضّمت القرعة أندية الدرجتين الثانية والثالثة في فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب".

وستنطلق منافسات التصفيات التمهيدية في الثالث من يناير المقبل, علما أنه سيصعد للتصفيات النهائية 8 أندية فقط, لأجل الانضمام لفرق الدرجتين الممتازة والأولى.

وفيما يلي قرعة الدور التمهيدي لكأس غزة:

- العطاء - شباب الزيتون.

- نماء - B.

- خدمات جباليا - B.

- فلسطين - B.

- الأمل - الشافعي.

- جماعي رفح - B.

- شباب معن - B.

- الرضوان - اليرموك.

- أهلي النصيرات - الجزيرة.

- الاستقلال - B.

- اتحاد دير البلح - B.

- أهلي البريج - B.

- الأقصى - الشوكة.

- العودة - B.

- بيت حانون الرياضي - B.

- المشتل - B.