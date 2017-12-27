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غزة-الرسالة نت

حملت حركة "حماس" رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الحمد الله المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المأساوية التي يمر بها قطاع غزة والتي شملت كل مناحي الحياة.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، وصل الـ "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، إن القطاع الصحي في غزة يشهد وضعاً كارثياً، وبات على شفا الانهيار نتيجة لعدم قيام الحكومة بواجباتها واستمرار إجراءات رئيس السلطة العقابية.

وأكد برهوم انتفاء وجود أي مبرر لاستمرار هذه السياسة المقيتة، مضيفاً الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني يتطلب من رئيس السلطة والحكومة القيام بواجباتهم كاملة وتوفير الحياة الكريمة لكل أبناء شعبنا في الضفة وغزة على حد سواء.