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نابلس-الرسالة نت

أصيب عدد من المواطنين ظهر الأربعاء في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ودارت المواجهات بعد مسيرة انطلقت من وسط المدينة تجاه الحاجز، في ختام وقفة رافضة لقرار الرئيس الأمريكي ترمب بشأن القدس، بتنظيم من اتحاد المعلمين والاتحاد العام للمرأة وفصائل منظمة التحرير.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة لدى وصولها للحاجز، وأطلقت تجاهها قنابل الصوت والغاز والرصاص المعدني، ما أدى لإصابة عدد من المشاركين، بينهم عضو لمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري التي أصيب بشظايا قنبلة صوت.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سالم شرق نابلس.