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باريس-الرسالة نت

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لرفع الحصار كاملا عن اليمن، من أجل تمكين المساعدات الإنسانية والسلع التجارية من الدخول إلى البلاد.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أجرى اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا بالملك سلمان، وأعرب له عن قلقه الشديد إزاء الكارثة الإنسانية في اليمن.

وأضافت أن ماكرون ذكّر بموقف فرنسا أنه لا يمكن حل الأزمة اليمنية إلا من خلال تسوية سياسية وعبر العودة إلى طاولة الحوار.

ولفت مراسل الجزيرة في باريس محمد البقالي إلى إن مطالب ماكرون تأتي في سياق موقف فرنسي جديد، ينادي بتبني حل سياسي للأزمة ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وفي وقت سابق، عبّرت وزارة الخارجية الفرنسية عن هذا الموقف، وشددت على أن حل الأزمة اليمنية يجب أن يكون سياسيا.

وقال المراسل إن الموقف الفرنسي يتسق مع المزاج الغربي الذي بدأت تستفزه صور الجوعى ومرضى الكوليرا والتقارير التي تقول إن ملايين اليمنيين بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب من مسؤولي إدارته حث السعودية على السماح باستمرار وصول المساعدات إلى اليمن.

وأكد بيان أصدره البيت الأبيض قبل أسبوعين أن الاستجابة لهذه الدعوة يجب أن تتم فورا لأسباب إنسانية، وطالب بالتوقف الفوري عن قصف اليمن.

وصدر موقف مشابه عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي قالت إن الوضع المؤلم في اليمن يجب أن ينتهي، ودعت السعودية إلى تخفيف الحصار "لتجنب كارثة إنسانية".

المصدر: الجزيرة + رويترز